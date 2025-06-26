시세섹션
통화 / FEDU
주식로 돌아가기

FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,

14.25 USD 0.50 (3.39%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FEDU 환율이 오늘 -3.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.76이고 고가는 14.25이었습니다.

Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares, 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEDU News

일일 변동 비율
13.76 14.25
년간 변동
3.69 16.80
이전 종가
14.75
시가
13.77
Bid
14.25
Ask
14.55
저가
13.76
고가
14.25
볼륨
3
일일 변동
-3.39%
월 변동
5.24%
6개월 변동
46.91%
년간 변동율
22.84%
20 9월, 토요일