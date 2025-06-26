Valute / FEDU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,
14.25 USD 0.50 (3.39%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FEDU ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.76 e ad un massimo di 14.25.
Segui le dinamiche di Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.76 14.25
Intervallo Annuale
3.69 16.80
- Chiusura Precedente
- 14.75
- Apertura
- 13.77
- Bid
- 14.25
- Ask
- 14.55
- Minimo
- 13.76
- Massimo
- 14.25
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -3.39%
- Variazione Mensile
- 5.24%
- Variazione Semestrale
- 46.91%
- Variazione Annuale
- 22.84%
21 settembre, domenica