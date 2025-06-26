QuotazioniSezioni
FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,

14.25 USD 0.50 (3.39%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEDU ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.76 e ad un massimo di 14.25.

Segui le dinamiche di Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.76 14.25
Intervallo Annuale
3.69 16.80
Chiusura Precedente
14.75
Apertura
13.77
Bid
14.25
Ask
14.55
Minimo
13.76
Massimo
14.25
Volume
3
Variazione giornaliera
-3.39%
Variazione Mensile
5.24%
Variazione Semestrale
46.91%
Variazione Annuale
22.84%
