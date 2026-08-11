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FDRX: Founder-Led 2X Daily ETF

18.42 USD 4.06 (18.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDRX за сегодня изменился на -18.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.21, а максимальная — 18.42.

Следите за динамикой Founder-Led 2X Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDRX сегодня?

Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) сегодня оценивается на уровне 18.42. Инструмент торгуется в пределах 18.21 - 18.42, вчерашнее закрытие составило 22.48, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founder-Led 2X Daily ETF?

Founder-Led 2X Daily ETF в настоящее время оценивается в 18.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.88% и USD. Отслеживайте движения FDRX на графике в реальном времени.

Как купить акции FDRX?

Вы можете купить акции Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) по текущей цене 18.42. Ордера обычно размещаются около 18.42 или 18.72, тогда как 2 и 1.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDRX?

Инвестирование в Founder-Led 2X Daily ETF предполагает учет годового диапазона 16.92 - 26.20 и текущей цены 18.42. Многие сравнивают -17.62% и 0.33% перед размещением ордеров на 18.42 или 18.72. Изучайте ежедневные изменения цены FDRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Founder-Led 2X Daily ETF?

Самая высокая цена Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 16.92 - 26.20, сравнение с 22.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founder-Led 2X Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Founder-Led 2X Daily ETF?

Самая низкая цена Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) за год составила 16.92. Сравнение с текущими 18.42 и 16.92 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDRX?

В прошлом Founder-Led 2X Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.48 и -27.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.21 18.42
Годовой диапазон
16.92 26.20
Предыдущее закрытие
22.48
Open
18.21
Bid
18.42
Ask
18.72
Low
18.21
High
18.42
Объем
2
Дневное изменение
-18.06%
Месячное изменение
-17.62%
6-месячное изменение
0.33%
Годовое изменение
-27.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%