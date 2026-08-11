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FDRX: Founder-Led 2X Daily ETF
Курс FDRX за сегодня изменился на -18.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.21, а максимальная — 18.42.
Следите за динамикой Founder-Led 2X Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDRX сегодня?
Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) сегодня оценивается на уровне 18.42. Инструмент торгуется в пределах 18.21 - 18.42, вчерашнее закрытие составило 22.48, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founder-Led 2X Daily ETF?
Founder-Led 2X Daily ETF в настоящее время оценивается в 18.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.88% и USD. Отслеживайте движения FDRX на графике в реальном времени.
Как купить акции FDRX?
Вы можете купить акции Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) по текущей цене 18.42. Ордера обычно размещаются около 18.42 или 18.72, тогда как 2 и 1.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDRX?
Инвестирование в Founder-Led 2X Daily ETF предполагает учет годового диапазона 16.92 - 26.20 и текущей цены 18.42. Многие сравнивают -17.62% и 0.33% перед размещением ордеров на 18.42 или 18.72. Изучайте ежедневные изменения цены FDRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Founder-Led 2X Daily ETF?
Самая высокая цена Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 16.92 - 26.20, сравнение с 22.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founder-Led 2X Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Founder-Led 2X Daily ETF?
Самая низкая цена Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) за год составила 16.92. Сравнение с текущими 18.42 и 16.92 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDRX?
В прошлом Founder-Led 2X Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.48 и -27.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.48
- Open
- 18.21
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Low
- 18.21
- High
- 18.42
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -18.06%
- Месячное изменение
- -17.62%
- 6-месячное изменение
- 0.33%
- Годовое изменение
- -27.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%