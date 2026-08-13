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FDRX: Founder-Led 2X Daily ETF

18.42 USD 4.06 (18.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDRX汇率已更改-18.06%。当日，交易品种以低点18.21和高点18.42进行交易。

关注Founder-Led 2X Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDRX股票今天的价格是多少？

Founder-Led 2X Daily ETF股票今天的定价为18.42。它在18.21 - 18.42范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到2。FDRX的实时价格图表显示了这些更新。

Founder-Led 2X Daily ETF股票是否支付股息？

Founder-Led 2X Daily ETF目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.88%和USD。实时查看图表以跟踪FDRX走势。

如何购买FDRX股票？

您可以以18.42的当前价格购买Founder-Led 2X Daily ETF股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而2和1.15%显示市场活动。立即关注FDRX的实时图表更新。

如何投资FDRX股票？

投资Founder-Led 2X Daily ETF需要考虑年度范围16.92 - 26.20和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较-17.62%和。实时查看FDRX价格图表，了解每日变化。

Founder-Led 2X Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Founder-Led 2X Daily ETF的最高价格是26.20。在16.92 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founder-Led 2X Daily ETF的绩效。

Founder-Led 2X Daily ETF股票的最低价格是多少？

Founder-Led 2X Daily ETF（FDRX）的最低价格为16.92。将其与当前的18.42和16.92 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDRX股票是什么时候拆分的？

Founder-Led 2X Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.48和-27.88%中可见。

日范围
18.21 18.42
年范围
16.92 26.20
前一天收盘价
22.48
开盘价
18.21
卖价
18.42
买价
18.72
最低价
18.21
最高价
18.42
交易量
2
日变化
-18.06%
月变化
-17.62%
6个月变化
0.33%
年变化
-27.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%