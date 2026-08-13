FDRX: Founder-Led 2X Daily ETF
今日FDRX汇率已更改-18.06%。当日，交易品种以低点18.21和高点18.42进行交易。
关注Founder-Led 2X Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FDRX股票今天的价格是多少？
Founder-Led 2X Daily ETF股票今天的定价为18.42。它在18.21 - 18.42范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到2。FDRX的实时价格图表显示了这些更新。
Founder-Led 2X Daily ETF股票是否支付股息？
Founder-Led 2X Daily ETF目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.88%和USD。实时查看图表以跟踪FDRX走势。
如何购买FDRX股票？
您可以以18.42的当前价格购买Founder-Led 2X Daily ETF股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而2和1.15%显示市场活动。立即关注FDRX的实时图表更新。
如何投资FDRX股票？
投资Founder-Led 2X Daily ETF需要考虑年度范围16.92 - 26.20和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较-17.62%和。实时查看FDRX价格图表，了解每日变化。
Founder-Led 2X Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Founder-Led 2X Daily ETF的最高价格是26.20。在16.92 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founder-Led 2X Daily ETF的绩效。
Founder-Led 2X Daily ETF股票的最低价格是多少？
Founder-Led 2X Daily ETF（FDRX）的最低价格为16.92。将其与当前的18.42和16.92 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDRX股票是什么时候拆分的？
Founder-Led 2X Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.48和-27.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.48
- 开盘价
- 18.21
- 卖价
- 18.42
- 买价
- 18.72
- 最低价
- 18.21
- 最高价
- 18.42
- 交易量
- 2
- 日变化
- -18.06%
- 月变化
- -17.62%
- 6个月变化
- 0.33%
- 年变化
- -27.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%