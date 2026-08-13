FDRX股票今天的价格是多少？ Founder-Led 2X Daily ETF股票今天的定价为18.42。它在18.21 - 18.42范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到2。FDRX的实时价格图表显示了这些更新。

Founder-Led 2X Daily ETF股票是否支付股息？ Founder-Led 2X Daily ETF目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.88%和USD。实时查看图表以跟踪FDRX走势。

如何购买FDRX股票？ 您可以以18.42的当前价格购买Founder-Led 2X Daily ETF股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而2和1.15%显示市场活动。立即关注FDRX的实时图表更新。

如何投资FDRX股票？ 投资Founder-Led 2X Daily ETF需要考虑年度范围16.92 - 26.20和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较-17.62%和。实时查看FDRX价格图表，了解每日变化。

Founder-Led 2X Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Founder-Led 2X Daily ETF的最高价格是26.20。在16.92 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founder-Led 2X Daily ETF的绩效。

Founder-Led 2X Daily ETF股票的最低价格是多少？ Founder-Led 2X Daily ETF（FDRX）的最低价格为16.92。将其与当前的18.42和16.92 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。