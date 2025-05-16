Валюты / EXPI
EXPI: eXp World Holdings Inc
11.06 USD 0.39 (3.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXPI за сегодня изменился на -3.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.02, а максимальная — 11.52.
Следите за динамикой eXp World Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EXPI
Дневной диапазон
11.02 11.52
Годовой диапазон
6.90 15.22
- Предыдущее закрытие
- 11.45
- Open
- 11.46
- Bid
- 11.06
- Ask
- 11.36
- Low
- 11.02
- High
- 11.52
- Объем
- 1.958 K
- Дневное изменение
- -3.41%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 13.20%
- Годовое изменение
- -21.45%
