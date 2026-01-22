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EXI: iShares Global Industrials ETF
Курс EXI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 204.82, а максимальная — 205.69.
Следите за динамикой iShares Global Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EXI сегодня?
iShares Global Industrials ETF (EXI) сегодня оценивается на уровне 205.06. Инструмент торгуется в пределах 204.82 - 205.69, вчерашнее закрытие составило 205.61, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Industrials ETF?
iShares Global Industrials ETF в настоящее время оценивается в 205.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.92% и USD. Отслеживайте движения EXI на графике в реальном времени.
Как купить акции EXI?
Вы можете купить акции iShares Global Industrials ETF (EXI) по текущей цене 205.06. Ордера обычно размещаются около 205.06 или 205.36, тогда как 53 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EXI?
Инвестирование в iShares Global Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 165.76 - 206.00 и текущей цены 205.06. Многие сравнивают 2.55% и 3.27% перед размещением ордеров на 205.06 или 205.36. Изучайте ежедневные изменения цены EXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Industrials ETF?
Самая высокая цена iShares Global Industrials ETF (EXI) за последний год составила 206.00. Акции заметно колебались в пределах 165.76 - 206.00, сравнение с 205.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Industrials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Industrials ETF?
Самая низкая цена iShares Global Industrials ETF (EXI) за год составила 165.76. Сравнение с текущими 205.06 и 165.76 - 206.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EXI?
В прошлом iShares Global Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.61 и 22.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 205.61
- Open
- 205.69
- Bid
- 205.06
- Ask
- 205.36
- Low
- 204.82
- High
- 205.69
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 3.27%
- Годовое изменение
- 22.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%