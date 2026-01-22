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EXI: iShares Global Industrials ETF

205.06 USD 0.55 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EXI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 204.82, а максимальная — 205.69.

Следите за динамикой iShares Global Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EXI сегодня?

iShares Global Industrials ETF (EXI) сегодня оценивается на уровне 205.06. Инструмент торгуется в пределах 204.82 - 205.69, вчерашнее закрытие составило 205.61, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Industrials ETF?

iShares Global Industrials ETF в настоящее время оценивается в 205.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.92% и USD. Отслеживайте движения EXI на графике в реальном времени.

Как купить акции EXI?

Вы можете купить акции iShares Global Industrials ETF (EXI) по текущей цене 205.06. Ордера обычно размещаются около 205.06 или 205.36, тогда как 53 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EXI?

Инвестирование в iShares Global Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 165.76 - 206.00 и текущей цены 205.06. Многие сравнивают 2.55% и 3.27% перед размещением ордеров на 205.06 или 205.36. Изучайте ежедневные изменения цены EXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Industrials ETF?

Самая высокая цена iShares Global Industrials ETF (EXI) за последний год составила 206.00. Акции заметно колебались в пределах 165.76 - 206.00, сравнение с 205.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Industrials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Industrials ETF?

Самая низкая цена iShares Global Industrials ETF (EXI) за год составила 165.76. Сравнение с текущими 205.06 и 165.76 - 206.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EXI?

В прошлом iShares Global Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.61 и 22.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
204.82 205.69
Годовой диапазон
165.76 206.00
Предыдущее закрытие
205.61
Open
205.69
Bid
205.06
Ask
205.36
Low
204.82
High
205.69
Объем
53
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
3.27%
Годовое изменение
22.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%