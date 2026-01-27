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EXI: iShares全球工业股指数ETF

205.78 USD 0.72 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EXI汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点205.40和高点206.91进行交易。

关注iShares全球工业股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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EXI新闻

常见问题解答

EXI股票今天的价格是多少？

iShares全球工业股指数ETF股票今天的定价为205.78。它在205.40 - 206.91范围内交易，昨天的收盘价为205.06，交易量达到37。EXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球工业股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球工业股指数ETF目前的价值为205.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.35%和USD。实时查看图表以跟踪EXI走势。

如何购买EXI股票？

您可以以205.78的当前价格购买iShares全球工业股指数ETF股票。订单通常设置在205.78或206.08附近，而37和-0.36%显示市场活动。立即关注EXI的实时图表更新。

如何投资EXI股票？

投资iShares全球工业股指数ETF需要考虑年度范围165.76 - 206.91和当前价格205.78。许多人在以205.78或206.08下订单之前，会比较2.91%和。实时查看EXI价格图表，了解每日变化。

iShares全球工业股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球工业股指数ETF的最高价格是206.91。在165.76 - 206.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球工业股指数ETF的绩效。

iShares全球工业股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球工业股指数ETF（EXI）的最低价格为165.76。将其与当前的205.78和165.76 - 206.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EXI股票是什么时候拆分的？

iShares全球工业股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.06和23.35%中可见。

日范围
205.40 206.91
年范围
165.76 206.91
前一天收盘价
205.06
开盘价
206.52
卖价
205.78
买价
206.08
最低价
205.40
最高价
206.91
交易量
37
日变化
0.35%
月变化
2.91%
6个月变化
3.63%
年变化
23.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%