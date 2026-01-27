EXI: iShares全球工业股指数ETF
今日EXI汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点205.40和高点206.91进行交易。
关注iShares全球工业股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXI新闻
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常见问题解答
EXI股票今天的价格是多少？
iShares全球工业股指数ETF股票今天的定价为205.78。它在205.40 - 206.91范围内交易，昨天的收盘价为205.06，交易量达到37。EXI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球工业股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球工业股指数ETF目前的价值为205.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.35%和USD。实时查看图表以跟踪EXI走势。
如何购买EXI股票？
您可以以205.78的当前价格购买iShares全球工业股指数ETF股票。订单通常设置在205.78或206.08附近，而37和-0.36%显示市场活动。立即关注EXI的实时图表更新。
如何投资EXI股票？
投资iShares全球工业股指数ETF需要考虑年度范围165.76 - 206.91和当前价格205.78。许多人在以205.78或206.08下订单之前，会比较2.91%和。实时查看EXI价格图表，了解每日变化。
iShares全球工业股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球工业股指数ETF的最高价格是206.91。在165.76 - 206.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球工业股指数ETF的绩效。
iShares全球工业股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球工业股指数ETF（EXI）的最低价格为165.76。将其与当前的205.78和165.76 - 206.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EXI股票是什么时候拆分的？
iShares全球工业股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.06和23.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 205.06
- 开盘价
- 206.52
- 卖价
- 205.78
- 买价
- 206.08
- 最低价
- 205.40
- 最高价
- 206.91
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 2.91%
- 6个月变化
- 3.63%
- 年变化
- 23.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%