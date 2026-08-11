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EUIG: iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Курс EUIG за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.96, а максимальная — 49.96.
Следите за динамикой iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUIG сегодня?
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) сегодня оценивается на уровне 49.96. Инструмент торгуется в пределах 49.96 - 49.96, вчерашнее закрытие составило 49.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF?
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF в настоящее время оценивается в 49.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.42% и USD. Отслеживайте движения EUIG на графике в реальном времени.
Как купить акции EUIG?
Вы можете купить акции iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) по текущей цене 49.96. Ордера обычно размещаются около 49.96 или 50.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUIG?
Инвестирование в iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 49.38 - 50.79 и текущей цены 49.96. Многие сравнивают -0.75% и -0.68% перед размещением ордеров на 49.96 или 50.26. Изучайте ежедневные изменения цены EUIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF?
Самая высокая цена iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) за последний год составила 50.79. Акции заметно колебались в пределах 49.38 - 50.79, сравнение с 49.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF?
Самая низкая цена iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) за год составила 49.38. Сравнение с текущими 49.96 и 49.38 - 50.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUIG?
В прошлом iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.89 и -0.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.89
- Open
- 49.96
- Bid
- 49.96
- Ask
- 50.26
- Low
- 49.96
- High
- 49.96
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -0.75%
- 6-месячное изменение
- -0.68%
- Годовое изменение
- -0.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%