EUIG: iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
今日EUIG汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点49.96和高点49.96进行交易。
关注iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EUIG股票今天的价格是多少？
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票今天的定价为49.96。它在49.96 - 49.96范围内交易，昨天的收盘价为49.89，交易量达到1。EUIG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票是否支付股息？
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF目前的价值为49.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.42%和USD。实时查看图表以跟踪EUIG走势。
如何购买EUIG股票？
您可以以49.96的当前价格购买iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票。订单通常设置在49.96或50.26附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EUIG的实时图表更新。
如何投资EUIG股票？
投资iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF需要考虑年度范围49.38 - 50.79和当前价格49.96。许多人在以49.96或50.26下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看EUIG价格图表，了解每日变化。
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF的最高价格是50.79。在49.38 - 50.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF的绩效。
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最低价格是多少？
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF（EUIG）的最低价格为49.38。将其与当前的49.96和49.38 - 50.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EUIG股票是什么时候拆分的？
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.89和-0.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.89
- 开盘价
- 49.96
- 卖价
- 49.96
- 买价
- 50.26
- 最低价
- 49.96
- 最高价
- 49.96
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -0.18%
- 6个月变化
- 0.59%
- 年变化
- -0.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%