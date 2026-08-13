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EUIG: iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF

49.96 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EUIG汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点49.96和高点49.96进行交易。

关注iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

EUIG股票今天的价格是多少？

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票今天的定价为49.96。它在49.96 - 49.96范围内交易，昨天的收盘价为49.89，交易量达到1。EUIG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票是否支付股息？

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF目前的价值为49.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.42%和USD。实时查看图表以跟踪EUIG走势。

如何购买EUIG股票？

您可以以49.96的当前价格购买iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票。订单通常设置在49.96或50.26附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EUIG的实时图表更新。

如何投资EUIG股票？

投资iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF需要考虑年度范围49.38 - 50.79和当前价格49.96。许多人在以49.96或50.26下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看EUIG价格图表，了解每日变化。

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF的最高价格是50.79。在49.38 - 50.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF的绩效。

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF股票的最低价格是多少？

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF（EUIG）的最低价格为49.38。将其与当前的49.96和49.38 - 50.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUIG股票是什么时候拆分的？

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.89和-0.42%中可见。

日范围
49.96 49.96
年范围
49.38 50.79
前一天收盘价
49.89
开盘价
49.96
卖价
49.96
买价
50.26
最低价
49.96
最高价
49.96
交易量
1
日变化
0.14%
月变化
-0.18%
6个月变化
0.59%
年变化
-0.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%