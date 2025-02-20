КотировкиРазделы
Валюты / ESRT
ESRT: Empire State Realty Trust Inc Class A

7.69 USD 0.09 (1.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESRT за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.63, а максимальная — 7.81.

Следите за динамикой Empire State Realty Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.63 7.81
Годовой диапазон
6.56 11.62
Предыдущее закрытие
7.78
Open
7.75
Bid
7.69
Ask
7.99
Low
7.63
High
7.81
Объем
3.244 K
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
-2.41%
Годовое изменение
-30.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.