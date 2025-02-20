Валюты / ESRT
ESRT: Empire State Realty Trust Inc Class A
7.69 USD 0.09 (1.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESRT за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.63, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой Empire State Realty Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESRT
- Акции Paramount Group достигли 52-недельного максимума в $7,85
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Empire State Realty Trust Q2 Revenue Up
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Empire State Realty Q2 2025 beats revenue forecast
- Empire State Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESRT)
- Empire State Realty Q2 2025 slides: Strong office leasing offset by Observatory headwinds
- George L. W. Malkin joins Empire State Realty Trust board
- Trade War Redux
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- Empire State Realty Trust Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Empire State Realty Trust: I'm Not A Buyer At Today's Prices (NYSE:ESRT)
- Citi raises Empire State Realty stock price target to $9.00 from $7.50
- Empire State Realty Trust To Present At The Nareit REITweek 2025 Investor Conference
- Empire State Realty Trust holds annual shareholder meeting
- Powell On The Hot Seat
- 2 Beaten-Down Dividend Stocks You Can Buy Right Now
- Empire State Realty Trust: Low Multiple, Dramatic Selloff (NYSE:ESRT)
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Empire State Realty Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESRT)
Дневной диапазон
7.63 7.81
Годовой диапазон
6.56 11.62
- Предыдущее закрытие
- 7.78
- Open
- 7.75
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Low
- 7.63
- High
- 7.81
- Объем
- 3.244 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- -2.41%
- Годовое изменение
- -30.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.