Währungen / ESRT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESRT: Empire State Realty Trust Inc Class A
7.66 USD 0.14 (1.86%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESRT hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.53 bis zu einem Hoch von 7.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Empire State Realty Trust Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESRT News
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Empire State Realty Trust Q2 Revenue Up
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Empire State Realty Q2 2025 beats revenue forecast
- Empire State Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESRT)
- Empire State Realty Q2 2025 slides: Strong office leasing offset by Observatory headwinds
- George L. W. Malkin joins Empire State Realty Trust board
- Trade War Redux
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Empire State Realty Trust Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Empire State Realty Trust: I'm Not A Buyer At Today's Prices (NYSE:ESRT)
- Citi raises Empire State Realty stock price target to $9.00 from $7.50
- Empire State Realty Trust To Present At The Nareit REITweek 2025 Investor Conference
- Empire State Realty Trust holds annual shareholder meeting
- Powell On The Hot Seat
- 2 Beaten-Down Dividend Stocks You Can Buy Right Now
- Empire State Realty Trust: Low Multiple, Dramatic Selloff (NYSE:ESRT)
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Empire State Realty Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESRT)
Tagesspanne
7.53 7.71
Jahresspanne
6.56 11.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 7.59
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Tief
- 7.53
- Hoch
- 7.71
- Volumen
- 918
- Tagesänderung
- 1.86%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- -2.79%
- Jahresänderung
- -30.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K