ESRT: Empire State Realty Trust Inc Class A

7.66 USD 0.14 (1.86%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESRT hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.53 bis zu einem Hoch von 7.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Empire State Realty Trust Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ESRT News

Tagesspanne
7.53 7.71
Jahresspanne
6.56 11.62
Vorheriger Schlusskurs
7.52
Eröffnung
7.59
Bid
7.66
Ask
7.96
Tief
7.53
Hoch
7.71
Volumen
918
Tagesänderung
1.86%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
-2.79%
Jahresänderung
-30.74%
