통화 / ESRT
ESRT: Empire State Realty Trust Inc Class A
7.42 USD 0.24 (3.13%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESRT 환율이 오늘 -3.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.36이고 고가는 7.66이었습니다.
Empire State Realty Trust Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.36 7.66
년간 변동
6.56 11.62
- 이전 종가
- 7.66
- 시가
- 7.66
- Bid
- 7.42
- Ask
- 7.72
- 저가
- 7.36
- 고가
- 7.66
- 볼륨
- 1.828 K
- 일일 변동
- -3.13%
- 월 변동
- -2.37%
- 6개월 변동
- -5.84%
- 년간 변동율
- -32.91%
20 9월, 토요일