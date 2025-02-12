Валюты / ELMD
ELMD: Electromed Inc
24.31 USD 0.28 (1.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELMD за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.92.
Следите за динамикой Electromed Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.10 24.92
Годовой диапазон
17.73 35.57
- Предыдущее закрытие
- 24.59
- Open
- 24.67
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Low
- 24.10
- High
- 24.92
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 3.23%
- Годовое изменение
- 14.67%
