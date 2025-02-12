Währungen / ELMD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELMD: Electromed Inc
24.98 USD 0.77 (3.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELMD hat sich für heute um 3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.21 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Electromed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELMD News
- Electromed (ELMD) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Wall Street Analysts Believe Electromed (ELMD) Could Rally 52.14%: Here's is How to Trade
- Electromed authorizes $10 million share repurchase program
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Electromed (ELMD)
- Electromed (ELMD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Does Electromed (ELMD) Have the Potential to Rally 38.6% as Wall Street Analysts Expect?
- Lake Street assumes coverage on Electromed stock with Buy rating
- Electromed stock price target raised to $35 from $29 at Roth/MKM
- Electromed, Inc. (ELMD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Electromed’s Q4 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- Electromed earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Workday Set to Report Q2 Results: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Electromed at Canaccord Genuity Conference: Strategic Growth and Innovation
- Globus Medical (GMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freedom Broker initiates coverage on Electromed stock with Buy rating
- Electromed to join Russell 2000 and 3000 indices
- Electromed, Inc. (ELMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
24.21 25.00
Jahresspanne
17.73 35.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.21
- Eröffnung
- 24.41
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Tief
- 24.21
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 3.18%
- Monatsänderung
- 3.44%
- 6-Monatsänderung
- 6.07%
- Jahresänderung
- 17.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K