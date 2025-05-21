Валюты / EGHT
EGHT: 8x8 Inc
2.02 USD 0.11 (5.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGHT за сегодня изменился на -5.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.97, а максимальная — 2.09.
Следите за динамикой 8x8 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.97 2.09
Годовой диапазон
1.52 3.52
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Low
- 1.97
- High
- 2.09
- Объем
- 1.391 K
- Дневное изменение
- -5.16%
- Месячное изменение
- 4.12%
- 6-месячное изменение
- 1.00%
- Годовое изменение
- -0.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.