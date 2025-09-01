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EETH: ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF
Курс EETH за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 23.08.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
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- H1
- H4
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EETH сегодня?
ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 23.08, вчерашнее закрытие составило 23.34, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EETH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?
ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.80% и USD. Отслеживайте движения EETH на графике в реальном времени.
Как купить акции EETH?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 42 и -1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EETH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EETH?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 18.73 - 30.50 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 1.24% и -4.92% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены EETH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?
Самая высокая цена ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) за последний год составила 30.50. Акции заметно колебались в пределах 18.73 - 30.50, сравнение с 23.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?
Самая низкая цена ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) за год составила 18.73. Сравнение с текущими 22.80 и 18.73 - 30.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EETH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EETH?
В прошлом ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.34 и -4.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.34
- Open
- 23.06
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.71
- High
- 23.08
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- -4.92%
- Годовое изменение
- -4.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%