КотировкиРазделы
Валюты / EETH
Назад в Рынок акций США

EETH: ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF

22.80 USD 0.54 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EETH за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 23.08.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EETH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EETH сегодня?

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 23.08, вчерашнее закрытие составило 23.34, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EETH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.80% и USD. Отслеживайте движения EETH на графике в реальном времени.

Как купить акции EETH?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 42 и -1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EETH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EETH?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 18.73 - 30.50 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 1.24% и -4.92% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены EETH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?

Самая высокая цена ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) за последний год составила 30.50. Акции заметно колебались в пределах 18.73 - 30.50, сравнение с 23.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF?

Самая низкая цена ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF (EETH) за год составила 18.73. Сравнение с текущими 22.80 и 18.73 - 30.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EETH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EETH?

В прошлом ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.34 и -4.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.71 23.08
Годовой диапазон
18.73 30.50
Предыдущее закрытие
23.34
Open
23.06
Bid
22.80
Ask
23.10
Low
22.71
High
23.08
Объем
42
Дневное изменение
-2.31%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
-4.92%
Годовое изменение
-4.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%