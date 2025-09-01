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EETH: ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF

22.84 USD 0.04 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EETH汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点22.69和高点22.98进行交易。

关注ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EETH新闻

常见问题解答

EETH股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF股票今天的定价为22.84。它在22.69 - 22.98范围内交易，昨天的收盘价为22.80，交易量达到14。EETH的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF目前的价值为22.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.63%和USD。实时查看图表以跟踪EETH走势。

如何购买EETH股票？

您可以以22.84的当前价格购买ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF股票。订单通常设置在22.84或23.14附近，而14和-0.61%显示市场活动。立即关注EETH的实时图表更新。

如何投资EETH股票？

投资ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF需要考虑年度范围18.73 - 30.50和当前价格22.84。许多人在以22.84或23.14下订单之前，会比较1.42%和。实时查看EETH价格图表，了解每日变化。

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF的最高价格是30.50。在18.73 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF的绩效。

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF（EETH）的最低价格为18.73。将其与当前的22.84和18.73 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EETH股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares Ether Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.80和-4.63%中可见。

日范围
22.69 22.98
年范围
18.73 30.50
前一天收盘价
22.80
开盘价
22.98
卖价
22.84
买价
23.14
最低价
22.69
最高价
22.98
交易量
14
日变化
0.18%
月变化
1.42%
6个月变化
-4.75%
年变化
-4.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%