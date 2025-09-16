- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EDD: Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S
Курс EDD за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.93, а максимальная — 5.99.
Следите за динамикой Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EDD
- Global Sustainable Finance 2026: Growth On The Horizon
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- FAX: Well-Diversified EM Fund, But Distribution Sustainability Is Questionable
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- CEF Market Weekly Review: EM Debt Gives Back Some Outperformance
- Fixed-Income Outlook: From Oil Shock To Oil Spillover?
- Blended Finance: Bridging The Sustainability Funding Gap
- EM Corporate Debt: 5 Themes To Watch In 2026
- Fixed Income: Why This Is Not 2022
- TEI: Long-Term Potential, But May Struggle In The Short-Term
- EDD: The Rise Of Emerging Market Debt (NYSE: EDD)
- Where The Rubber Meets Return: The ESG Factors That Matter
- Morgan Stanley closed-end funds declare quarterly dividends
- How U.S. Dollar Weakness Could Buoy Emerging Markets
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDD сегодня?
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S (EDD) сегодня оценивается на уровне 5.96. Инструмент торгуется в пределах 5.93 - 5.99, вчерашнее закрытие составило 5.98, а торговый объем достиг 471. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S?
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S в настоящее время оценивается в 5.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.88% и USD. Отслеживайте движения EDD на графике в реальном времени.
Как купить акции EDD?
Вы можете купить акции Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S (EDD) по текущей цене 5.96. Ордера обычно размещаются около 5.96 или 6.26, тогда как 471 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDD?
Инвестирование в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S предполагает учет годового диапазона 4.96 - 6.17 и текущей цены 5.96. Многие сравнивают 2.05% и -1.32% перед размещением ордеров на 5.96 или 6.26. Изучайте ежедневные изменения цены EDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S?
Самая высокая цена Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S (EDD) за последний год составила 6.17. Акции заметно колебались в пределах 4.96 - 6.17, сравнение с 5.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S?
Самая низкая цена Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S (EDD) за год составила 4.96. Сравнение с текущими 5.96 и 4.96 - 6.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDD?
В прошлом Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc Morgan S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.98 и 12.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.98
- Open
- 5.98
- Bid
- 5.96
- Ask
- 6.26
- Low
- 5.93
- High
- 5.99
- Объем
- 471
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 2.05%
- 6-месячное изменение
- -1.32%
- Годовое изменение
- 12.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%