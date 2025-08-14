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DSM: BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc
Курс DSM за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.88, а максимальная — 5.93.
Следите за динамикой BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DSM
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- Downing Strategic Micro-Cap delists from London Stock Exchange
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSM сегодня?
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc (DSM) сегодня оценивается на уровне 5.89. Инструмент торгуется в пределах 5.88 - 5.93, вчерашнее закрытие составило 5.91, а торговый объем достиг 272. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc?
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc в настоящее время оценивается в 5.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.25% и USD. Отслеживайте движения DSM на графике в реальном времени.
Как купить акции DSM?
Вы можете купить акции BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc (DSM) по текущей цене 5.89. Ордера обычно размещаются около 5.89 или 6.19, тогда как 272 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSM?
Инвестирование в BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.62 - 6.28 и текущей цены 5.89. Многие сравнивают 1.20% и -4.85% перед размещением ордеров на 5.89 или 6.19. Изучайте ежедневные изменения цены DSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc?
Самая высокая цена BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc (DSM) за последний год составила 6.28. Акции заметно колебались в пределах 5.62 - 6.28, сравнение с 5.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc?
Самая низкая цена BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc (DSM) за год составила 5.62. Сравнение с текущими 5.89 и 5.62 - 6.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSM?
В прошлом BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.91 и 4.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.91
- Open
- 5.92
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.88
- High
- 5.93
- Объем
- 272
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- -4.85%
- Годовое изменение
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%