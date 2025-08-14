DSM: BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc
今日DSM汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点5.85和高点5.90进行交易。
关注BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DSM股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票今天的定价为5.85。它在5.85 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.89，交易量达到289。DSM的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票是否支付股息？
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc目前的价值为5.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.54%和USD。实时查看图表以跟踪DSM走势。
如何购买DSM股票？
您可以以5.85的当前价格购买BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票。订单通常设置在5.85或6.15附近，而289和-0.68%显示市场活动。立即关注DSM的实时图表更新。
如何投资DSM股票？
投资BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc需要考虑年度范围5.62 - 6.28和当前价格5.85。许多人在以5.85或6.15下订单之前，会比较0.52%和。实时查看DSM价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc的最高价格是6.28。在5.62 - 6.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc的绩效。
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc（DSM）的最低价格为5.62。将其与当前的5.85和5.62 - 6.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DSM股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.89和3.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.89
- 开盘价
- 5.89
- 卖价
- 5.85
- 买价
- 6.15
- 最低价
- 5.85
- 最高价
- 5.90
- 交易量
- 289
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- -5.49%
- 年变化
- 3.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%