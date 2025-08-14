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DSM: BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc

5.85 USD 0.04 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DSM汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点5.85和高点5.90进行交易。

关注BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DSM新闻

常见问题解答

DSM股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票今天的定价为5.85。它在5.85 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.89，交易量达到289。DSM的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票是否支付股息？

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc目前的价值为5.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.54%和USD。实时查看图表以跟踪DSM走势。

如何购买DSM股票？

您可以以5.85的当前价格购买BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票。订单通常设置在5.85或6.15附近，而289和-0.68%显示市场活动。立即关注DSM的实时图表更新。

如何投资DSM股票？

投资BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc需要考虑年度范围5.62 - 6.28和当前价格5.85。许多人在以5.85或6.15下订单之前，会比较0.52%和。实时查看DSM价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc的最高价格是6.28。在5.62 - 6.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc的绩效。

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc（DSM）的最低价格为5.62。将其与当前的5.85和5.62 - 6.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DSM股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.89和3.54%中可见。

日范围
5.85 5.90
年范围
5.62 6.28
前一天收盘价
5.89
开盘价
5.89
卖价
5.85
买价
6.15
最低价
5.85
最高价
5.90
交易量
289
日变化
-0.68%
月变化
0.52%
6个月变化
-5.49%
年变化
3.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%