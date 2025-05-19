Валюты / DNA
DNA: Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A
10.60 USD 0.34 (3.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNA за сегодня изменился на 3.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.87, а максимальная — 10.76.
Следите за динамикой Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.87 10.76
Годовой диапазон
5.00 16.85
- Предыдущее закрытие
- 10.26
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.60
- Ask
- 10.90
- Low
- 9.87
- High
- 10.76
- Объем
- 1.447 K
- Дневное изменение
- 3.31%
- Месячное изменение
- -12.25%
- 6-месячное изменение
- 87.28%
- Годовое изменение
- 30.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.