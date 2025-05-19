Währungen / DNA
DNA: Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A
11.42 USD 0.34 (3.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNA hat sich für heute um 3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.19 bis zu einem Hoch von 11.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DNA News
Tagesspanne
11.19 11.89
Jahresspanne
5.00 16.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.08
- Eröffnung
- 11.23
- Bid
- 11.42
- Ask
- 11.72
- Tief
- 11.19
- Hoch
- 11.89
- Volumen
- 1.646 K
- Tagesänderung
- 3.07%
- Monatsänderung
- -5.46%
- 6-Monatsänderung
- 101.77%
- Jahresänderung
- 40.64%
