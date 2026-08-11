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DFIC: Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E

39.07 USD 0.17 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFIC за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.03, а максимальная — 39.16.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFIC сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) сегодня оценивается на уровне 39.07. Инструмент торгуется в пределах 39.03 - 39.16, вчерашнее закрытие составило 39.24, а торговый объем достиг 2002. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFIC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E в настоящее время оценивается в 39.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения DFIC на графике в реальном времени.

Как купить акции DFIC?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) по текущей цене 39.07. Ордера обычно размещаются около 39.07 или 39.37, тогда как 2002 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFIC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFIC?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E предполагает учет годового диапазона 34.10 - 39.25 и текущей цены 39.07. Многие сравнивают 2.49% и 3.52% перед размещением ордеров на 39.07 или 39.37. Изучайте ежедневные изменения цены DFIC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?

Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) за последний год составила 39.25. Акции заметно колебались в пределах 34.10 - 39.25, сравнение с 39.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?

Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) за год составила 34.10. Сравнение с текущими 39.07 и 34.10 - 39.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFIC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFIC?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.24 и 3.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.03 39.16
Годовой диапазон
34.10 39.25
Предыдущее закрытие
39.24
Open
39.16
Bid
39.07
Ask
39.37
Low
39.03
High
39.16
Объем
2.002 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
3.52%
Годовое изменение
3.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%