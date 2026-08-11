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DFIC: Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E
Курс DFIC за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.03, а максимальная — 39.16.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFIC сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) сегодня оценивается на уровне 39.07. Инструмент торгуется в пределах 39.03 - 39.16, вчерашнее закрытие составило 39.24, а торговый объем достиг 2002. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFIC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E в настоящее время оценивается в 39.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения DFIC на графике в реальном времени.
Как купить акции DFIC?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) по текущей цене 39.07. Ордера обычно размещаются около 39.07 или 39.37, тогда как 2002 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFIC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFIC?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E предполагает учет годового диапазона 34.10 - 39.25 и текущей цены 39.07. Многие сравнивают 2.49% и 3.52% перед размещением ордеров на 39.07 или 39.37. Изучайте ежедневные изменения цены DFIC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?
Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) за последний год составила 39.25. Акции заметно колебались в пределах 34.10 - 39.25, сравнение с 39.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E?
Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E (DFIC) за год составила 34.10. Сравнение с текущими 39.07 и 34.10 - 39.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFIC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFIC?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.24 и 3.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.24
- Open
- 39.16
- Bid
- 39.07
- Ask
- 39.37
- Low
- 39.03
- High
- 39.16
- Объем
- 2.002 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 3.52%
- Годовое изменение
- 3.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%