QuotazioniSezioni
Valute / DFIC
Tornare a Azioni

DFIC: Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E

32.79 USD 0.09 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFIC ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.65 e ad un massimo di 32.82.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFIC oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E sono prezzate a 32.79. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 32.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 1141. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFIC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E è attualmente valutato a 32.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFIC.

Come acquistare azioni DFIC?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E al prezzo attuale di 32.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.79 o 33.09, mentre 1141 e 0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFIC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFIC?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E implica considerare l'intervallo annuale 24.59 - 33.10 e il prezzo attuale 32.79. Molti confrontano 3.28% e 18.16% prima di effettuare ordini su 32.79 o 33.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFIC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Core Equity 2 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional International Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 33.10. All'interno di 24.59 - 33.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Core Equity 2 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) nel corso dell'anno è stato 24.59. Confrontandolo con gli attuali 32.79 e 24.59 - 33.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFIC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFIC?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.70 e 16.52%.

Intervallo Giornaliero
32.65 32.82
Intervallo Annuale
24.59 33.10
Chiusura Precedente
32.70
Apertura
32.66
Bid
32.79
Ask
33.09
Minimo
32.65
Massimo
32.82
Volume
1.141 K
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
3.28%
Variazione Semestrale
18.16%
Variazione Annuale
16.52%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M