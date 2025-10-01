- Panoramica
DFIC: Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E
Il tasso di cambio DFIC ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.65 e ad un massimo di 32.82.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFIC oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E sono prezzate a 32.79. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 32.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 1141. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFIC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E è attualmente valutato a 32.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFIC.
Come acquistare azioni DFIC?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E al prezzo attuale di 32.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.79 o 33.09, mentre 1141 e 0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFIC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFIC?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E implica considerare l'intervallo annuale 24.59 - 33.10 e il prezzo attuale 32.79. Molti confrontano 3.28% e 18.16% prima di effettuare ordini su 32.79 o 33.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFIC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Core Equity 2 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 33.10. All'interno di 24.59 - 33.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Core Equity 2 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) nel corso dell'anno è stato 24.59. Confrontandolo con gli attuali 32.79 e 24.59 - 33.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFIC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFIC?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.70 e 16.52%.
- Chiusura Precedente
- 32.70
- Apertura
- 32.66
- Bid
- 32.79
- Ask
- 33.09
- Minimo
- 32.65
- Massimo
- 32.82
- Volume
- 1.141 K
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 3.28%
- Variazione Semestrale
- 18.16%
- Variazione Annuale
- 16.52%
