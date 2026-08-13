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DFIC: Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E

39.09 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFIC汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点39.03和高点39.23进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFIC股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E股票今天的定价为39.09。它在39.03 - 39.23范围内交易，昨天的收盘价为39.07，交易量达到1737。DFIC的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E目前的价值为39.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFIC走势。

如何购买DFIC股票？

您可以以39.09的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E股票。订单通常设置在39.09或39.39附近，而1737和-0.28%显示市场活动。立即关注DFIC的实时图表更新。

如何投资DFIC股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E需要考虑年度范围34.10 - 39.25和当前价格39.09。许多人在以39.09或39.39下订单之前，会比较2.54%和。实时查看DFIC价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E的最高价格是39.25。在34.10 - 39.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E（DFIC）的最低价格为34.10。将其与当前的39.09和34.10 - 39.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFIC股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Core Equity 2 E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.07和3.82%中可见。

日范围
39.03 39.23
年范围
34.10 39.25
前一天收盘价
39.07
开盘价
39.20
卖价
39.09
买价
39.39
最低价
39.03
最高价
39.23
交易量
1.737 K
日变化
0.05%
月变化
2.54%
6个月变化
3.58%
年变化
3.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%