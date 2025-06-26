КотировкиРазделы
CRBG
CRBG: Corebridge Financial Inc

31.36 USD 1.13 (3.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRBG за сегодня изменился на -3.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.98, а максимальная — 32.36.

Следите за динамикой Corebridge Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.98 32.36
Годовой диапазон
23.69 36.40
Предыдущее закрытие
32.49
Open
32.36
Bid
31.36
Ask
31.66
Low
30.98
High
32.36
Объем
6.131 K
Дневное изменение
-3.48%
Месячное изменение
-8.60%
6-месячное изменение
-0.41%
Годовое изменение
7.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.