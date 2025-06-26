Валюты / CRBG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRBG: Corebridge Financial Inc
31.36 USD 1.13 (3.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRBG за сегодня изменился на -3.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.98, а максимальная — 32.36.
Следите за динамикой Corebridge Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRBG
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Marc Costantini to succeed Kevin Hogan as Corebridge CEO
- Corebridge Financial at KBW Insurance Conference: Strategic Growth Insights
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- American International Group sells Corebridge shares for $1.009b
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Insurer AIG posts higher quarterly profit on underwriting strength
- Earnings call transcript: Corebridge Financial Q2 2025 sees EPS beat, stock dips
- Corebridge Financial earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Corebridge (CRBG) Q2 Earnings
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Q2 2025 slides: EPS jumps 20% as VA reinsurance deal reshapes portfolio
- Assurant (AIZ) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Corebridge Financial stock hits all-time high at 36.09 USD
- Corebridge Financial (CRBG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Corebridge Financial shareholders approve amendments to charter and bylaws
- UnitedHealth Remains Largest U.S. Insurer By Market Cap After 40% Hit In Q2 2025
- Corebridge Financial price target raised to $44 from $43 at BMO Capital
- Corebridge Financial price target raised to $45 at Barclays on VA exit
- Corebridge Financial stock soars after $51 billion variable annuity reinsurance deal
- Corebridge Financial price target raised to $39 on VA reinsurance deal
- Corebridge to reinsure $51 billion variable annuity block to Apollo unit
- Corebridge Financial stock hits all-time high at 35.4 USD
- Corebridge to sell $51 billion variable annuity business to Venerable
Дневной диапазон
30.98 32.36
Годовой диапазон
23.69 36.40
- Предыдущее закрытие
- 32.49
- Open
- 32.36
- Bid
- 31.36
- Ask
- 31.66
- Low
- 30.98
- High
- 32.36
- Объем
- 6.131 K
- Дневное изменение
- -3.48%
- Месячное изменение
- -8.60%
- 6-месячное изменение
- -0.41%
- Годовое изменение
- 7.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.