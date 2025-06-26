KurseKategorien
CRBG
CRBG: Corebridge Financial Inc

32.54 USD 0.93 (2.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRBG hat sich für heute um 2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.77 bis zu einem Hoch von 32.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Corebridge Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
31.77 32.56
Jahresspanne
23.69 36.40
Vorheriger Schlusskurs
31.61
Eröffnung
31.81
Bid
32.54
Ask
32.84
Tief
31.77
Hoch
32.56
Volumen
4.344 K
Tagesänderung
2.94%
Monatsänderung
-5.16%
6-Monatsänderung
3.33%
Jahresänderung
11.48%
