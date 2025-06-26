Währungen / CRBG
CRBG: Corebridge Financial Inc
32.54 USD 0.93 (2.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRBG hat sich für heute um 2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.77 bis zu einem Hoch von 32.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corebridge Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
31.77 32.56
Jahresspanne
23.69 36.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.61
- Eröffnung
- 31.81
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- Tief
- 31.77
- Hoch
- 32.56
- Volumen
- 4.344 K
- Tagesänderung
- 2.94%
- Monatsänderung
- -5.16%
- 6-Monatsänderung
- 3.33%
- Jahresänderung
- 11.48%
