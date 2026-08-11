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COPY: Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Курс COPY за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 15.77.
Следите за динамикой Tweedy, Browne Insider + Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для COPY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COPY сегодня?
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) сегодня оценивается на уровне 15.76. Инструмент торгуется в пределах 15.69 - 15.77, вчерашнее закрытие составило 15.81, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Tweedy, Browne Insider + Value ETF в настоящее время оценивается в 15.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.21% и USD. Отслеживайте движения COPY на графике в реальном времени.
Как купить акции COPY?
Вы можете купить акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) по текущей цене 15.76. Ордера обычно размещаются около 15.76 или 16.06, тогда как 372 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COPY?
Инвестирование в Tweedy, Browne Insider + Value ETF предполагает учет годового диапазона 13.08 - 16.02 и текущей цены 15.76. Многие сравнивают -1.19% и 10.52% перед размещением ордеров на 15.76 или 16.06. Изучайте ежедневные изменения цены COPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Самая высокая цена Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) за последний год составила 16.02. Акции заметно колебались в пределах 13.08 - 16.02, сравнение с 15.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tweedy, Browne Insider + Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Самая низкая цена Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) за год составила 13.08. Сравнение с текущими 15.76 и 13.08 - 16.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COPY?
В прошлом Tweedy, Browne Insider + Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.81 и 10.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.81
- Open
- 15.74
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Low
- 15.69
- High
- 15.77
- Объем
- 372
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- 10.52%
- Годовое изменение
- 10.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%