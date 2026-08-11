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COPY: Tweedy, Browne Insider + Value ETF

15.76 USD 0.05 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COPY за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 15.77.

Следите за динамикой Tweedy, Browne Insider + Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COPY сегодня?

Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) сегодня оценивается на уровне 15.76. Инструмент торгуется в пределах 15.69 - 15.77, вчерашнее закрытие составило 15.81, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tweedy, Browne Insider + Value ETF?

Tweedy, Browne Insider + Value ETF в настоящее время оценивается в 15.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.21% и USD. Отслеживайте движения COPY на графике в реальном времени.

Как купить акции COPY?

Вы можете купить акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) по текущей цене 15.76. Ордера обычно размещаются около 15.76 или 16.06, тогда как 372 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COPY?

Инвестирование в Tweedy, Browne Insider + Value ETF предполагает учет годового диапазона 13.08 - 16.02 и текущей цены 15.76. Многие сравнивают -1.19% и 10.52% перед размещением ордеров на 15.76 или 16.06. Изучайте ежедневные изменения цены COPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF?

Самая высокая цена Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) за последний год составила 16.02. Акции заметно колебались в пределах 13.08 - 16.02, сравнение с 15.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tweedy, Browne Insider + Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tweedy, Browne Insider + Value ETF?

Самая низкая цена Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) за год составила 13.08. Сравнение с текущими 15.76 и 13.08 - 16.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COPY?

В прошлом Tweedy, Browne Insider + Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.81 и 10.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.69 15.77
Годовой диапазон
13.08 16.02
Предыдущее закрытие
15.81
Open
15.74
Bid
15.76
Ask
16.06
Low
15.69
High
15.77
Объем
372
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-1.19%
6-месячное изменение
10.52%
Годовое изменение
10.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%