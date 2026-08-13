Exp5 - COPYLOT MASTER 是 МetaТrader 5 和 MetaTrader 4 的交易复制器。它从任何账户复制外汇交易。 安装 这个 Expert Advisor 是一个复制大师。在您想要复制交易的终端中安装“EA 交易”。 将任何文本标签名称指定为 pathWrite，例如，“COPY”。 在您想要复制交易的终端上安装 COPYLOT MASTER for MT5。 然后在您要复制到 的 MT4 终端上安装 COPYLOT Client MT4。 或 MetaTrader 5 的 Copylot 客户端 MT5 您也可以下载 COPYLOT MASTER for MT COPYLOT - 完整说明和手册 注意：可以在“注释”选项卡上找到设置列表。 EA 需要设置为 1 个图表！默认情况下，我们的顾问会从您的账户复制所有头寸和订单！ 订单在激活时被复制（头寸）并复制到客户账户。 不支持部分关闭！订单只能在与打开时相同的批次中关闭！如果您的主人使用不同的批次进行关闭，那么复印机可能会失败！ # 它是当今最好的 MT5 到 MT4 贸易复印机之一。 # 独特

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