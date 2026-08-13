COPY: Tweedy, Browne Insider + Value ETF
今日COPY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点15.74和高点15.84进行交易。
关注Tweedy, Browne Insider + Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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COPY交易应用程序
常见问题解答
COPY股票今天的价格是多少？
Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票今天的定价为15.76。它在15.74 - 15.84范围内交易，昨天的收盘价为15.76，交易量达到125。COPY的实时价格图表显示了这些更新。
Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票是否支付股息？
Tweedy, Browne Insider + Value ETF目前的价值为15.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.21%和USD。实时查看图表以跟踪COPY走势。
如何购买COPY股票？
您可以以15.76的当前价格购买Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票。订单通常设置在15.76或16.06附近，而125和-0.51%显示市场活动。立即关注COPY的实时图表更新。
如何投资COPY股票？
投资Tweedy, Browne Insider + Value ETF需要考虑年度范围13.08 - 16.02和当前价格15.76。许多人在以15.76或16.06下订单之前，会比较-1.19%和。实时查看COPY价格图表，了解每日变化。
Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tweedy, Browne Insider + Value ETF的最高价格是16.02。在13.08 - 16.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tweedy, Browne Insider + Value ETF的绩效。
Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票的最低价格是多少？
Tweedy, Browne Insider + Value ETF（COPY）的最低价格为13.08。将其与当前的15.76和13.08 - 16.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COPY股票是什么时候拆分的？
Tweedy, Browne Insider + Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.76和10.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.76
- 开盘价
- 15.84
- 卖价
- 15.76
- 买价
- 16.06
- 最低价
- 15.74
- 最高价
- 15.84
- 交易量
- 125
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.19%
- 6个月变化
- 10.52%
- 年变化
- 10.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%