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COPY: Tweedy, Browne Insider + Value ETF

15.76 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COPY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点15.74和高点15.84进行交易。

关注Tweedy, Browne Insider + Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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COPY交易应用程序

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Vladislav Andruschenko
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适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
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常见问题解答

COPY股票今天的价格是多少？

Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票今天的定价为15.76。它在15.74 - 15.84范围内交易，昨天的收盘价为15.76，交易量达到125。COPY的实时价格图表显示了这些更新。

Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票是否支付股息？

Tweedy, Browne Insider + Value ETF目前的价值为15.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.21%和USD。实时查看图表以跟踪COPY走势。

如何购买COPY股票？

您可以以15.76的当前价格购买Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票。订单通常设置在15.76或16.06附近，而125和-0.51%显示市场活动。立即关注COPY的实时图表更新。

如何投资COPY股票？

投资Tweedy, Browne Insider + Value ETF需要考虑年度范围13.08 - 16.02和当前价格15.76。许多人在以15.76或16.06下订单之前，会比较-1.19%和。实时查看COPY价格图表，了解每日变化。

Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tweedy, Browne Insider + Value ETF的最高价格是16.02。在13.08 - 16.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tweedy, Browne Insider + Value ETF的绩效。

Tweedy, Browne Insider + Value ETF股票的最低价格是多少？

Tweedy, Browne Insider + Value ETF（COPY）的最低价格为13.08。将其与当前的15.76和13.08 - 16.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPY股票是什么时候拆分的？

Tweedy, Browne Insider + Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.76和10.21%中可见。

日范围
15.74 15.84
年范围
13.08 16.02
前一天收盘价
15.76
开盘价
15.84
卖价
15.76
买价
16.06
最低价
15.74
最高价
15.84
交易量
125
日变化
0.00%
月变化
-1.19%
6个月变化
10.52%
年变化
10.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%