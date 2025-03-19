Валюты / COHN
COHN: Cohen & Company Inc
11.20 USD 0.37 (3.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COHN за сегодня изменился на -3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.02, а максимальная — 11.35.
Следите за динамикой Cohen & Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.02 11.35
Годовой диапазон
6.11 13.25
- Предыдущее закрытие
- 11.57
- Open
- 11.22
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Low
- 11.02
- High
- 11.35
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -3.20%
- Месячное изменение
- -10.83%
- 6-месячное изменение
- 31.92%
- Годовое изменение
- 31.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.