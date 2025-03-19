시세섹션
통화 / COHN
주식로 돌아가기

COHN: Cohen & Company Inc

11.09 USD 0.25 (2.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

COHN 환율이 오늘 -2.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.88이고 고가는 11.28이었습니다.

Cohen & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COHN News

일일 변동 비율
10.88 11.28
년간 변동
6.11 13.25
이전 종가
11.34
시가
11.04
Bid
11.09
Ask
11.39
저가
10.88
고가
11.28
볼륨
22
일일 변동
-2.20%
월 변동
-11.70%
6개월 변동
30.62%
년간 변동율
30.32%
20 9월, 토요일