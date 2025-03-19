Valute / COHN
COHN: Cohen & Company Inc
11.09 USD 0.25 (2.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COHN ha avuto una variazione del -2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.88 e ad un massimo di 11.28.
Segui le dinamiche di Cohen & Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.88 11.28
Intervallo Annuale
6.11 13.25
- Chiusura Precedente
- 11.34
- Apertura
- 11.04
- Bid
- 11.09
- Ask
- 11.39
- Minimo
- 10.88
- Massimo
- 11.28
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -2.20%
- Variazione Mensile
- -11.70%
- Variazione Semestrale
- 30.62%
- Variazione Annuale
- 30.32%
21 settembre, domenica