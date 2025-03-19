QuotazioniSezioni
COHN: Cohen & Company Inc

11.09 USD 0.25 (2.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COHN ha avuto una variazione del -2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.88 e ad un massimo di 11.28.

Segui le dinamiche di Cohen & Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.88 11.28
Intervallo Annuale
6.11 13.25
Chiusura Precedente
11.34
Apertura
11.04
Bid
11.09
Ask
11.39
Minimo
10.88
Massimo
11.28
Volume
22
Variazione giornaliera
-2.20%
Variazione Mensile
-11.70%
Variazione Semestrale
30.62%
Variazione Annuale
30.32%
