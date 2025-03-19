KurseKategorien
COHN: Cohen & Company Inc

10.97 USD 0.37 (3.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COHN hat sich für heute um -3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.88 bis zu einem Hoch von 11.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cohen & Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.88 11.28
Jahresspanne
6.11 13.25
Vorheriger Schlusskurs
11.34
Eröffnung
11.04
Bid
10.97
Ask
11.27
Tief
10.88
Hoch
11.28
Volumen
17
Tagesänderung
-3.26%
Monatsänderung
-12.66%
6-Monatsänderung
29.21%
Jahresänderung
28.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K