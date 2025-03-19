Währungen / COHN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COHN: Cohen & Company Inc
10.97 USD 0.37 (3.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COHN hat sich für heute um -3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.88 bis zu einem Hoch von 11.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cohen & Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.88 11.28
Jahresspanne
6.11 13.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.34
- Eröffnung
- 11.04
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Tief
- 10.88
- Hoch
- 11.28
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -3.26%
- Monatsänderung
- -12.66%
- 6-Monatsänderung
- 29.21%
- Jahresänderung
- 28.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K