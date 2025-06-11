Валюты / CIM
CIM: Chimera Investment Corporation
13.96 USD 0.26 (1.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIM за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.95, а максимальная — 14.24.
Следите за динамикой Chimera Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.95 14.24
Годовой диапазон
9.86 16.27
- Предыдущее закрытие
- 14.22
- Open
- 14.20
- Bid
- 13.96
- Ask
- 14.26
- Low
- 13.95
- High
- 14.24
- Объем
- 868
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -0.64%
- 6-месячное изменение
- 9.49%
- Годовое изменение
- -11.87%
