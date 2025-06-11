Währungen / CIM
CIM: Chimera Investment Corporation
14.03 USD 0.03 (0.21%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIM hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.89 bis zu einem Hoch von 14.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CIM News
Tagesspanne
13.89 14.10
Jahresspanne
9.86 16.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.00
- Eröffnung
- 14.10
- Bid
- 14.03
- Ask
- 14.33
- Tief
- 13.89
- Hoch
- 14.10
- Volumen
- 610
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -0.14%
- 6-Monatsänderung
- 10.04%
- Jahresänderung
- -11.43%
