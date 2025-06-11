Devises / CIM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CIM: Chimera Investment Corporation
13.99 USD 0.04 (0.29%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIM a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.97 et à un maximum de 14.21.
Suivez la dynamique Chimera Investment Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIM Nouvelles
- Chimera Investment declares $0.37 quarterly dividend
- Chimera Investment clôture une offre d’obligations senior de 120 millions $
- Chimera Investment closes $120 million senior notes offering
- Cool Enough For Cuts
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment prices $115 million in senior notes at 8.875%
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Arbor Realty Trust (NYSE:ABR), Chimera Investment (NYSE:CIM)
- 9.1% Yield From This Stable Baby Bond: CIMN (NYSE:CIMN)
- Chimera (CIM) Q2 EPS Misses by 15%
- Chimera Investment Q2 2025 slides: HomeXpress acquisition to boost non-QM lending
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- High Yields, Weird Prices
- Cohen & Steers Portfolio Of CEFs For Income
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Arbor Realty Trust (NYSE:ABR), Chimera Investment (NYSE:CIM)
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Chimera Investment jumps on HomeXpress acquisition to expand mortgage platform
- HomeXpress Mortgage Corp. Announces Definitive Agreement to be Acquired by Chimera Investment Corporation
- Chimera Expands Mortgage Reach With HomeXpress Acquisition - Chimera Investment (NYSE:CIM)
- # Chimera to acquire HomeXpress Mortgage for adjusted book value plus premium
- Chimera Investment Corp Announces Annual Meeting Results
- Chimera Investment declares $0.37 per share dividend for Q2 2025
Range quotidien
13.97 14.21
Range Annuel
9.86 16.27
- Clôture Précédente
- 14.03
- Ouverture
- 14.11
- Bid
- 13.99
- Ask
- 14.29
- Plus Bas
- 13.97
- Plus Haut
- 14.21
- Volume
- 911
- Changement quotidien
- -0.29%
- Changement Mensuel
- -0.43%
- Changement à 6 Mois
- 9.73%
- Changement Annuel
- -11.68%
20 septembre, samedi