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CEGX: Cardinal Energy Group, Inc.

13.46 USD 0.06 (0.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CEGX за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.36, а максимальная — 13.93.

Следите за динамикой Cardinal Energy Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CEGX сегодня?

Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) сегодня оценивается на уровне 13.46. Инструмент торгуется в пределах 13.36 - 13.93, вчерашнее закрытие составило 13.40, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cardinal Energy Group, Inc.?

Cardinal Energy Group, Inc. в настоящее время оценивается в 13.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.60% и USD. Отслеживайте движения CEGX на графике в реальном времени.

Как купить акции CEGX?

Вы можете купить акции Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) по текущей цене 13.46. Ордера обычно размещаются около 13.46 или 13.76, тогда как 60 и -1.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CEGX?

Инвестирование в Cardinal Energy Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.81 - 40.61 и текущей цены 13.46. Многие сравнивают 1.74% и -38.98% перед размещением ордеров на 13.46 или 13.76. Изучайте ежедневные изменения цены CEGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cardinal Energy Group, Inc.?

Самая высокая цена Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) за последний год составила 40.61. Акции заметно колебались в пределах 9.81 - 40.61, сравнение с 13.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cardinal Energy Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cardinal Energy Group, Inc.?

Самая низкая цена Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) за год составила 9.81. Сравнение с текущими 13.46 и 9.81 - 40.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CEGX?

В прошлом Cardinal Energy Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.40 и -40.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.36 13.93
Годовой диапазон
9.81 40.61
Предыдущее закрытие
13.40
Open
13.62
Bid
13.46
Ask
13.76
Low
13.36
High
13.93
Объем
60
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
-38.98%
Годовое изменение
-40.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%