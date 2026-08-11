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CEGX: Cardinal Energy Group, Inc.
Курс CEGX за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.36, а максимальная — 13.93.
Следите за динамикой Cardinal Energy Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEGX сегодня?
Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) сегодня оценивается на уровне 13.46. Инструмент торгуется в пределах 13.36 - 13.93, вчерашнее закрытие составило 13.40, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cardinal Energy Group, Inc.?
Cardinal Energy Group, Inc. в настоящее время оценивается в 13.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.60% и USD. Отслеживайте движения CEGX на графике в реальном времени.
Как купить акции CEGX?
Вы можете купить акции Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) по текущей цене 13.46. Ордера обычно размещаются около 13.46 или 13.76, тогда как 60 и -1.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEGX?
Инвестирование в Cardinal Energy Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.81 - 40.61 и текущей цены 13.46. Многие сравнивают 1.74% и -38.98% перед размещением ордеров на 13.46 или 13.76. Изучайте ежедневные изменения цены CEGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cardinal Energy Group, Inc.?
Самая высокая цена Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) за последний год составила 40.61. Акции заметно колебались в пределах 9.81 - 40.61, сравнение с 13.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cardinal Energy Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cardinal Energy Group, Inc.?
Самая низкая цена Cardinal Energy Group, Inc. (CEGX) за год составила 9.81. Сравнение с текущими 13.46 и 9.81 - 40.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEGX?
В прошлом Cardinal Energy Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.40 и -40.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.62
- Bid
- 13.46
- Ask
- 13.76
- Low
- 13.36
- High
- 13.93
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- -38.98%
- Годовое изменение
- -40.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%