CEGX: Cardinal Energy Group, Inc.
今日CEGX汇率已更改5.87%。当日，交易品种以低点13.87和高点14.42进行交易。
关注Cardinal Energy Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CEGX股票今天的价格是多少？
Cardinal Energy Group, Inc.股票今天的定价为14.25。它在13.87 - 14.42范围内交易，昨天的收盘价为13.46，交易量达到95。CEGX的实时价格图表显示了这些更新。
Cardinal Energy Group, Inc.股票是否支付股息？
Cardinal Energy Group, Inc.目前的价值为14.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.11%和USD。实时查看图表以跟踪CEGX走势。
如何购买CEGX股票？
您可以以14.25的当前价格购买Cardinal Energy Group, Inc.股票。订单通常设置在14.25或14.55附近，而95和2.15%显示市场活动。立即关注CEGX的实时图表更新。
如何投资CEGX股票？
投资Cardinal Energy Group, Inc.需要考虑年度范围9.81 - 40.61和当前价格14.25。许多人在以14.25或14.55下订单之前，会比较7.71%和。实时查看CEGX价格图表，了解每日变化。
Cardinal Energy Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cardinal Energy Group, Inc.的最高价格是40.61。在9.81 - 40.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cardinal Energy Group, Inc.的绩效。
Cardinal Energy Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Cardinal Energy Group, Inc.（CEGX）的最低价格为9.81。将其与当前的14.25和9.81 - 40.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CEGX股票是什么时候拆分的？
Cardinal Energy Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.46和-37.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.46
- 开盘价
- 13.95
- 卖价
- 14.25
- 买价
- 14.55
- 最低价
- 13.87
- 最高价
- 14.42
- 交易量
- 95
- 日变化
- 5.87%
- 月变化
- 7.71%
- 6个月变化
- -35.40%
- 年变化
- -37.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%