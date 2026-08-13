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CEGX: Cardinal Energy Group, Inc.

14.25 USD 0.79 (5.87%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEGX汇率已更改5.87%。当日，交易品种以低点13.87和高点14.42进行交易。

关注Cardinal Energy Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CEGX股票今天的价格是多少？

Cardinal Energy Group, Inc.股票今天的定价为14.25。它在13.87 - 14.42范围内交易，昨天的收盘价为13.46，交易量达到95。CEGX的实时价格图表显示了这些更新。

Cardinal Energy Group, Inc.股票是否支付股息？

Cardinal Energy Group, Inc.目前的价值为14.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.11%和USD。实时查看图表以跟踪CEGX走势。

如何购买CEGX股票？

您可以以14.25的当前价格购买Cardinal Energy Group, Inc.股票。订单通常设置在14.25或14.55附近，而95和2.15%显示市场活动。立即关注CEGX的实时图表更新。

如何投资CEGX股票？

投资Cardinal Energy Group, Inc.需要考虑年度范围9.81 - 40.61和当前价格14.25。许多人在以14.25或14.55下订单之前，会比较7.71%和。实时查看CEGX价格图表，了解每日变化。

Cardinal Energy Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cardinal Energy Group, Inc.的最高价格是40.61。在9.81 - 40.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cardinal Energy Group, Inc.的绩效。

Cardinal Energy Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Cardinal Energy Group, Inc.（CEGX）的最低价格为9.81。将其与当前的14.25和9.81 - 40.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEGX股票是什么时候拆分的？

Cardinal Energy Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.46和-37.11%中可见。

日范围
13.87 14.42
年范围
9.81 40.61
前一天收盘价
13.46
开盘价
13.95
卖价
14.25
买价
14.55
最低价
13.87
最高价
14.42
交易量
95
日变化
5.87%
月变化
7.71%
6个月变化
-35.40%
年变化
-37.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%