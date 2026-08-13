CEGX股票今天的价格是多少？ Cardinal Energy Group, Inc.股票今天的定价为14.25。它在13.87 - 14.42范围内交易，昨天的收盘价为13.46，交易量达到95。CEGX的实时价格图表显示了这些更新。

Cardinal Energy Group, Inc.股票是否支付股息？ Cardinal Energy Group, Inc.目前的价值为14.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.11%和USD。实时查看图表以跟踪CEGX走势。

如何购买CEGX股票？ 您可以以14.25的当前价格购买Cardinal Energy Group, Inc.股票。订单通常设置在14.25或14.55附近，而95和2.15%显示市场活动。立即关注CEGX的实时图表更新。

如何投资CEGX股票？ 投资Cardinal Energy Group, Inc.需要考虑年度范围9.81 - 40.61和当前价格14.25。许多人在以14.25或14.55下订单之前，会比较7.71%和。实时查看CEGX价格图表，了解每日变化。

Cardinal Energy Group, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cardinal Energy Group, Inc.的最高价格是40.61。在9.81 - 40.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cardinal Energy Group, Inc.的绩效。

Cardinal Energy Group, Inc.股票的最低价格是多少？ Cardinal Energy Group, Inc.（CEGX）的最低价格为9.81。将其与当前的14.25和9.81 - 40.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。