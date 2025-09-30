КотировкиРазделы
Валюты / CBLS
Назад в Рынок акций США

CBLS: Clough Hedged Equity ETF

28.43 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBLS за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.43, а максимальная — 28.53.

Следите за динамикой Clough Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBLS сегодня?

Clough Hedged Equity ETF (CBLS) сегодня оценивается на уровне 28.43. Инструмент торгуется в пределах -0.11%, вчерашнее закрытие составило 28.46, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Clough Hedged Equity ETF?

Clough Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.50% и USD. Отслеживайте движения CBLS на графике в реальном времени.

Как купить акции CBLS?

Вы можете купить акции Clough Hedged Equity ETF (CBLS) по текущей цене 28.43. Ордера обычно размещаются около 28.43 или 28.73, тогда как 6 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBLS?

Инвестирование в Clough Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 24.44 - 29.16 и текущей цены 28.43. Многие сравнивают 2.52% и 10.36% перед размещением ордеров на 28.43 или 28.73. Изучайте ежедневные изменения цены CBLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Clough Hedged Equity ETF?

Самая высокая цена Clough Hedged Equity ETF (CBLS) за последний год составила 29.16. Акции заметно колебались в пределах 24.44 - 29.16, сравнение с 28.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Clough Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Clough Hedged Equity ETF?

Самая низкая цена Clough Hedged Equity ETF (CBLS) за год составила 24.44. Сравнение с текущими 28.43 и 24.44 - 29.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBLS?

В прошлом Clough Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.46 и 12.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.43 28.53
Годовой диапазон
24.44 29.16
Предыдущее закрытие
28.46
Open
28.46
Bid
28.43
Ask
28.73
Low
28.43
High
28.53
Объем
6
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
10.36%
Годовое изменение
12.50%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8