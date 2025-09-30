- Übersicht
CBLS: Clough Hedged Equity ETF
Der Wechselkurs von CBLS hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.43 bis zu einem Hoch von 28.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clough Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CBLS heute?
Die Aktie von Clough Hedged Equity ETF (CBLS) notiert heute bei 28.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.46 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von CBLS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CBLS Dividenden?
Clough Hedged Equity ETF wird derzeit mit 28.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CBLS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CBLS-Aktien?
Sie können Aktien von Clough Hedged Equity ETF (CBLS) zum aktuellen Kurs von 28.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.62 oder 28.92 platziert, während 8 und 0.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CBLS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CBLS-Aktien?
Bei einer Investition in Clough Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 24.44 - 29.16 und der aktuelle Kurs 28.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.21% und 11.10%, bevor sie Orders zu 28.62 oder 28.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CBLS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Clough Hedged Equity ETF?
Der höchste Kurs von Clough Hedged Equity ETF (CBLS) im vergangenen Jahr lag bei 29.16. Innerhalb von 24.44 - 29.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Clough Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Clough Hedged Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Clough Hedged Equity ETF (CBLS) im Laufe des Jahres betrug 24.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.62 und der Spanne 24.44 - 29.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CBLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CBLS statt?
Clough Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.46 und 13.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.46
- Eröffnung
- 28.46
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- Tief
- 28.43
- Hoch
- 28.62
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 3.21%
- 6-Monatsänderung
- 11.10%
- Jahresänderung
- 13.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8