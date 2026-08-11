- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BULD: Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
Курс BULD за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.78, а максимальная — 36.98.
Следите за динамикой Pacer BlueStar Engineering the Future ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BULD сегодня?
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) сегодня оценивается на уровне 36.98. Инструмент торгуется в пределах 36.78 - 36.98, вчерашнее закрытие составило 36.85, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BULD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF в настоящее время оценивается в 36.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 62.41% и USD. Отслеживайте движения BULD на графике в реальном времени.
Как купить акции BULD?
Вы можете купить акции Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) по текущей цене 36.98. Ордера обычно размещаются около 36.98 или 37.28, тогда как 4 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BULD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BULD?
Инвестирование в Pacer BlueStar Engineering the Future ETF предполагает учет годового диапазона 22.76 - 38.50 и текущей цены 36.98. Многие сравнивают 7.91% и 25.48% перед размещением ордеров на 36.98 или 37.28. Изучайте ежедневные изменения цены BULD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Самая высокая цена Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) за последний год составила 38.50. Акции заметно колебались в пределах 22.76 - 38.50, сравнение с 36.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer BlueStar Engineering the Future ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Самая низкая цена Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) за год составила 22.76. Сравнение с текущими 36.98 и 22.76 - 38.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BULD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BULD?
В прошлом Pacer BlueStar Engineering the Future ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.85 и 62.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.85
- Open
- 36.84
- Bid
- 36.98
- Ask
- 37.28
- Low
- 36.78
- High
- 36.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 7.91%
- 6-месячное изменение
- 25.48%
- Годовое изменение
- 62.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%