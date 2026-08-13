BULD: Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
今日BULD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点36.97和高点37.10进行交易。
关注Pacer BlueStar Engineering the Future ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BULD股票今天的价格是多少？
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票今天的定价为37.10。它在36.97 - 37.10范围内交易，昨天的收盘价为36.98，交易量达到5。BULD的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票是否支付股息？
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF目前的价值为37.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.93%和USD。实时查看图表以跟踪BULD走势。
如何购买BULD股票？
您可以以37.10的当前价格购买Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票。订单通常设置在37.10或37.40附近，而5和0.32%显示市场活动。立即关注BULD的实时图表更新。
如何投资BULD股票？
投资Pacer BlueStar Engineering the Future ETF需要考虑年度范围22.76 - 38.50和当前价格37.10。许多人在以37.10或37.40下订单之前，会比较8.26%和。实时查看BULD价格图表，了解每日变化。
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer BlueStar Engineering the Future ETF的最高价格是38.50。在22.76 - 38.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer BlueStar Engineering the Future ETF的绩效。
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票的最低价格是多少？
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF（BULD）的最低价格为22.76。将其与当前的37.10和22.76 - 38.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BULD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BULD股票是什么时候拆分的？
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.98和62.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.98
- 开盘价
- 36.98
- 卖价
- 37.10
- 买价
- 37.40
- 最低价
- 36.97
- 最高价
- 37.10
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 8.26%
- 6个月变化
- 25.89%
- 年变化
- 62.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%