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BULD: Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

37.10 USD 0.12 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BULD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点36.97和高点37.10进行交易。

关注Pacer BlueStar Engineering the Future ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BULD股票今天的价格是多少？

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票今天的定价为37.10。它在36.97 - 37.10范围内交易，昨天的收盘价为36.98，交易量达到5。BULD的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票是否支付股息？

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF目前的价值为37.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.93%和USD。实时查看图表以跟踪BULD走势。

如何购买BULD股票？

您可以以37.10的当前价格购买Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票。订单通常设置在37.10或37.40附近，而5和0.32%显示市场活动。立即关注BULD的实时图表更新。

如何投资BULD股票？

投资Pacer BlueStar Engineering the Future ETF需要考虑年度范围22.76 - 38.50和当前价格37.10。许多人在以37.10或37.40下订单之前，会比较8.26%和。实时查看BULD价格图表，了解每日变化。

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer BlueStar Engineering the Future ETF的最高价格是38.50。在22.76 - 38.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer BlueStar Engineering the Future ETF的绩效。

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF股票的最低价格是多少？

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF（BULD）的最低价格为22.76。将其与当前的37.10和22.76 - 38.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BULD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BULD股票是什么时候拆分的？

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.98和62.93%中可见。

日范围
36.97 37.10
年范围
22.76 38.50
前一天收盘价
36.98
开盘价
36.98
卖价
37.10
买价
37.40
最低价
36.97
最高价
37.10
交易量
5
日变化
0.32%
月变化
8.26%
6个月变化
25.89%
年变化
62.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%