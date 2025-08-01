КотировкиРазделы
BR: Broadridge Financial Solutions Inc

245.57 USD 4.28 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BR за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 244.91, а максимальная — 250.02.

Следите за динамикой Broadridge Financial Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
244.91 250.02
Годовой диапазон
208.19 265.36
Предыдущее закрытие
249.85
Open
249.07
Bid
245.57
Ask
245.87
Low
244.91
High
250.02
Объем
788
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
-4.21%
6-месячное изменение
1.60%
Годовое изменение
14.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.