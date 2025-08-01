Валюты / BR
BR: Broadridge Financial Solutions Inc
245.57 USD 4.28 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BR за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 244.91, а максимальная — 250.02.
Следите за динамикой Broadridge Financial Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BR
Дневной диапазон
244.91 250.02
Годовой диапазон
208.19 265.36
- Предыдущее закрытие
- 249.85
- Open
- 249.07
- Bid
- 245.57
- Ask
- 245.87
- Low
- 244.91
- High
- 250.02
- Объем
- 788
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- -4.21%
- 6-месячное изменение
- 1.60%
- Годовое изменение
- 14.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.