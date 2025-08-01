CotationsSections
BR: Broadridge Financial Solutions Inc

241.56 USD 1.03 (0.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BR a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 240.60 et à un maximum de 243.82.

Suivez la dynamique Broadridge Financial Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
240.60 243.82
Range Annuel
208.19 265.36
Clôture Précédente
242.59
Ouverture
243.30
Bid
241.56
Ask
241.86
Plus Bas
240.60
Plus Haut
243.82
Volume
1.476 K
Changement quotidien
-0.42%
Changement Mensuel
-5.78%
Changement à 6 Mois
-0.06%
Changement Annuel
12.52%
