BR: Broadridge Financial Solutions Inc
242.59 USD 2.51 (1.02%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BR hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.42 bis zu einem Hoch von 247.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Broadridge Financial Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
242.42 247.50
Jahresspanne
208.19 265.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 245.10
- Eröffnung
- 245.73
- Bid
- 242.59
- Ask
- 242.89
- Tief
- 242.42
- Hoch
- 247.50
- Volumen
- 897
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- -5.38%
- 6-Monatsänderung
- 0.37%
- Jahresänderung
- 13.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K