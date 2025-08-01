KurseKategorien
BR: Broadridge Financial Solutions Inc

242.59 USD 2.51 (1.02%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BR hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.42 bis zu einem Hoch von 247.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Broadridge Financial Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
242.42 247.50
Jahresspanne
208.19 265.36
Vorheriger Schlusskurs
245.10
Eröffnung
245.73
Bid
242.59
Ask
242.89
Tief
242.42
Hoch
247.50
Volumen
897
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
-5.38%
6-Monatsänderung
0.37%
Jahresänderung
13.00%
