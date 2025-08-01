КотировкиРазделы
BOIL: ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

30.76 USD 1.36 (4.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOIL за сегодня изменился на 4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.65, а максимальная — 30.85.

Следите за динамикой ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BOIL

Дневной диапазон
29.65 30.85
Годовой диапазон
7.17 109.76
Предыдущее закрытие
29.40
Open
29.81
Bid
30.76
Ask
31.06
Low
29.65
High
30.85
Объем
5.723 K
Дневное изменение
4.63%
Месячное изменение
5.52%
6-месячное изменение
-62.49%
Годовое изменение
167.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.