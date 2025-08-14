CotationsSections
Devises / BOIL
BOIL: ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

27.77 USD 0.46 (1.63%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BOIL a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.40 et à un maximum de 28.22.

Suivez la dynamique ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.40 28.22
Range Annuel
7.17 109.76
Clôture Précédente
28.23
Ouverture
27.58
Bid
27.77
Ask
28.07
Plus Bas
27.40
Plus Haut
28.22
Volume
6.473 K
Changement quotidien
-1.63%
Changement Mensuel
-4.73%
Changement à 6 Mois
-66.14%
Changement Annuel
141.27%
