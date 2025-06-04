Валюты / BLND
BLND: Blend Labs Inc Class A
4.19 USD 0.03 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLND за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.15, а максимальная — 4.28.
Следите за динамикой Blend Labs Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLND
- Ling, head of legal at Blend Labs, sells $84,093 in BLND stock
- Who’s the Next Apple? 3 Breakout Stocks That Point the Way
- 3 AI Stocks That 'Pulled an Apple' – and How to Catch the Next Breakout
- Blend Labs stock rises as Haveli Investments increases stake
- Blend Labs head of revenue Kneafsey sells $71,872 in stock
- If You Own These 5 Tech Stocks, Watch Out — Their Momentum Is Fading Fast - Digital Turbine (NASDAQ:APPS), Blend Labs (NYSE:BLND)
- Ghamsari Nima, head of Blend, sells $904k in shares
- Blend Labs Q2 2025 slides: Consumer Banking revenue surges 43%, operating profitability continues
- VERRA MOBILITY CORP (VRRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Blend and Doma expand partnership to offer instant title decisions
- These companies are most likely to surprise in real estate H1 earnings season
- Blend Labs head of legal Ling sells $14k in shares
- JP Morgan sees London office market recovery with rising rents
- U.K. REITs cut to “underperform” as debt risks weigh on returns: Jefferies
- Blend Labs head of revenue Kneafsey sells $69,182 in stock
- Blend Labs head of revenue Kneafsey sells $66,240 in stock
- Blend Labs Stock: A Rebound Story In The Making (NYSE:BLND)
- British Land stock downgraded by UBS on slower retail growth outlook
- UBS downgrades British Land to “neutral” on leasing, EPS concerns
- Blend Labs validates Fair Value analysis with 40% move to target price
- PHH Mortgage Expands With Blend to Enhance Refinance and Home Equity Experiences for Borrowers
- Blend Labs head sells shares worth $405,264
- Covius to acquire Title365, enhancing title insurance services
- Blend Labs appoints credit union expert as transformation head
Дневной диапазон
4.15 4.28
Годовой диапазон
2.79 5.53
- Предыдущее закрытие
- 4.22
- Open
- 4.19
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Low
- 4.15
- High
- 4.28
- Объем
- 2.461 K
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 18.03%
- 6-месячное изменение
- 24.70%
- Годовое изменение
- 11.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.