BKYI: BIO-key International Inc
0.84 USD 0.04 (5.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKYI за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.77, а максимальная — 0.86.
Следите за динамикой BIO-key International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKYI
- BIO-key International, Inc. (BKYI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bio-key International shareholders approve board nominees and key proposals
- BIO-key Revenue Jumps 49 Percent in Q2
- BIO-key Joins ISMS Forum to Advance Cybersecurity and Identity Management Best Practices in Spain
- Defense ministry awards BIO-key $600K for biometric authentication
- Bio-key CEO Michael DePasquale acquires $3,900 in shares
- Bio-key international CEO Michael DePasquale acquires $3,320 in shares
- Bio-key CEO DePasquale buys $4,050 in common stock
- BIO-key expands in Africa and Asia with Runlevel partnershi
- Biometric Identity and Access Management Software Solutions Provider BIO-key Announces Two Webcast Investor Presentations: Aegis Capital Thu. May 22 at 11:30am ET and Maxim Group Wed. June 4 at 11am E
- BIO-key and Cloud Distribution Co. Partner to Expand IAM and Biometric Security Solutions Across the Middle East
- Earnings call transcript: BIO-key Sees Q1 2025 Revenue Growth Amid Challenges
- BIO-key Reports Q1’25 Revenue of $1.6M and Improved Cash Position of $3.1M; Hosts Investor Call Tomorrow, Friday May 16th at 10am ET
- BIO-key International, Inc. (BKYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With BIO-Key International (BKYI) Stock? - BIO-key Intl (NASDAQ:BKYI)
Дневной диапазон
0.77 0.86
Годовой диапазон
0.52 3.66
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.77
- High
- 0.86
- Объем
- 264
- Дневное изменение
- 5.00%
- Месячное изменение
- 12.00%
- 6-месячное изменение
- 5.00%
- Годовое изменение
- -8.70%
