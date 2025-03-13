통화 / BKYI
BKYI: BIO-key International Inc
0.78 USD 0.02 (2.50%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKYI 환율이 오늘 -2.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.77이고 고가는 0.82이었습니다.
BIO-key International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BKYI News
일일 변동 비율
0.77 0.82
년간 변동
0.52 3.66
- 이전 종가
- 0.80
- 시가
- 0.79
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- 저가
- 0.77
- 고가
- 0.82
- 볼륨
- 244
- 일일 변동
- -2.50%
- 월 변동
- 4.00%
- 6개월 변동
- -2.50%
- 년간 변동율
- -15.22%
20 9월, 토요일